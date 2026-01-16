Volg Hart van Nederland
Tweede Nederlandse militair voor verkenning onderweg naar Groenland

Vandaag, 13:56 - Update: 2 uur geleden

Donderdag werd bekend dat slechts een militair voor verkenning zou vertrekken, maar hij krijgt er een metgezel bij. Defensie stuurt nog een extra militair naar Groenland. Hij gaat nu om een logistiek planner, hiervoor een stafofficier voor de operationele planning. Ze vertrekken vrijdag samen naar het land in het poolgebied.

Het werk van beide personen draagt bij aan het voorwerk voor een militaire oefening, gaf demissionair minister Ruben Brekelmans aan. Als er uiteindelijk een oefening gaat komen, komen er meer militairen vanuit ons land. Onder meer Duitsland, Noorwegen, Zweden en Frankrijk sturen ook militairen.

Het nieuws over Groenland houdt ook Nederlanders bezig. In de onderstaande video vertellen ondernemer Walter van der Plas en onderzoeker Jeroen Reneerkens hoe zij er tegenaan kijken. Ze zijn allebei met regelmat te vinden in Groenland:

Nederlanders maken zich zorgen om situatie Groenland
2:40

Nederlanders maken zich zorgen om situatie Groenland

Onrust

De aandacht voor Groenland nam toe nadat Trump zei dat het eiland volgens hem in Amerikaanse handen zou moeten komen. Volgens hem is dat een kwestie van nationale veiligheid voor de VS omdat er een dreiging zou zijn van Rusland en China. Die uitspraak zorgde internationaal voor onrust en extra alertheid onder NAVO-bondgenoten.

Deze eis zorgt voor grote spanningen tussen de NAVO-partners. Volgens de Denen betekent bezetting van Groenland door de Amerikanen het einde van het Atlantische bondgenootschap. De Groenlandse premier heeft gezegd bij Denemarken te willen blijven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

