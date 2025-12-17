Kabinet kiest voor F-35's op Lelystad, vakantievluchten nog onduidelijk

Het demissionaire kabinet volgt de wens van de Tweede Kamer en laat een besluit over de opening van Lelystad Airport voor passagiersvluchten aan zijn opvolger. Op de luchthaven worden wel F-35-gevechtsvliegtuigen gestationeerd. Dat besluit ligt vrijdag voor in de ministerraad, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van De Telegraaf.

Het kabinet besluit dan over de uitbreidingsplannen van Defensie waar stationering van F-35's in Lelystad onderdeel van is. Het gaat verder onder meer over de bouw van een nieuwe kazerne in Flevoland, een munitieopslag bij Staphorst, uitbreiding van laagvliegen met helikopters en uitbreiding van activiteiten op vliegbasis Deelen bij Arnhem.

In onderstaande video zie je hoe een actiegroep met een 'lawaaikaravaan' door Flevoland trok om te protesteren tegen F-35's op Lelystad Airport. Met loeiharde straaljagergeluiden wilden ze bewoners waarschuwen voor wat hen te wachten staat:

2:09 Protest tegen F-35 straaljagers: actiegroep laat lawaai horen

Defensie heeft steeds gezegd dit jaar een besluit te willen nemen over de plannen. Het ministerie wil de F-35 op Lelystad graag combineren met de komst van vakantievluchten. Dat zou veel financiële voordelen opleveren, maar daar wilde de Tweede Kamer niets van weten. Een meerderheid verzet zich al langer tegen burgerluchtvaart vanaf Lelystad Airport. De komst van alleen F-35's is geen probleem voor de Kamer.

Defensie wil Lelystad als nieuwe vliegbasis

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad willen echter alleen F-35's als er ook passagiersvluchten komen. Daar gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over en een besluit hierover staat los van de uitbreidingsplannen van Defensie. Verantwoordelijk staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie) heeft gezegd Lelystad als nieuwe vliegbasis te willen, desnoods zonder vakantievluchten.

Een ingewijde verwacht dat de ministerraad akkoord gaat met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Er zouden alleen nog wat financiële zaken afgekaart moeten worden. Zonder de synergie met een commerciële luchthaven lopen de kosten voor Defensie op. De verwachting is dat een definitief besluit over vakantievluchten op Lelystad wordt genomen tijdens de kabinetsformatie.

Schiphol wil Lelystad Airport als achtervang. Daardoor zouden vakantievluchten kunnen worden verplaatst naar Flevoland, waardoor Schiphol zich zou kunnen concentreren op zijn rol als internationaal luchtvaartknooppunt. De topman van Schiphol, Pieter van Oord, zei eerder dat het wel rond 1 miljard euro kan kosten als Defensie Lelystad wil overnemen.