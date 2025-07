Nederlands privévliegtuig onderweg naar Lelystad neergestort in Londen

Een Nederlands privévliegtuig dat onderweg was naar Lelystad is zondag rond 16.00 uur neergestort bij Southend Airport in Londen. Volgens Britse media was er sprake van een "grote vuurzee" vlak na het opstijgen.

Volgens AviationSource was het 12 meter lange vliegtuig op weg naar Lelystad. Het vliegtuig, een Beechcraft B200, is eigendom van Zeusch Aviation, een Nederlands luchtvaartbedrijf gevestigd op Lelystad Airport. Het kan negen passagiers vervoeren.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen aan boord waren. Over mogelijke slachtoffers is ook nog niets bevestigd. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweerwagens en ambulances, zijn bezig op de rampplek.

Onderzoek

Volgens een woordvoerder van de luchthaven ligt het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij de Britse luchtvaartautoriteit CAA. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen verzoek tot consulaire bijstand gekregen, zegt een woordvoerder.

Alle vluchten van en naar London Southend Airport zijn tot nader order opgeschort. London Southend Airport is een internationale luchthaven aan de rand van Southend-on-Sea in Essex, ongeveer 58 kilometer van het centrum van Londen.

Hart van Nederland/ANP