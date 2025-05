Kabinet wil F-35's en vakantievluchten vanaf Lelystad Airport

Als het aan het kabinet ligt, gaan vanaf Lelystad Airport zowel passagiersvliegtuigen als F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen. De ministerraad beslist volgens ingewijden volgende week of die week erop over de plannen.

In bovenstaande video zie je hoe een actiegroep met een 'lawaaikaravaan' door Flevoland trekt om te protesteren tegen F-35's op Lelystad Airport. Met loeiharde straaljagergeluiden willen ze bewoners waarschuwen voor wat hen te wachten staat.

Het ministerie van Defensie sprak vorig jaar december al een voorkeur uit voor Lelystad als nieuwe vliegbasis. Hier zullen de minste mensen last hebben van het geluid van de F-35. Defensie wordt in de voorstellen medegebruiker van de luchthaven.

Lelystad Airport is bedoeld om vakantievluchten van Schiphol over te nemen. Maar daar verzet de Tweede Kamer zich tegen, ook regeringspartijen NSC en BBB. Het gaat om maximaal 10.000 vluchten voor passagiersvliegtuigen, bevestigen bronnen na berichtgeving van De Telegraaf.

Kosten delen

Voor de Schiphol Group (de eigenaar van Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport) betekent medegebruik door Defensie dat de kosten om de luchthaven te exploiteren omlaag zullen gaan. Voor Defensie is het ook voordelig omdat allerlei voorzieningen al aanwezig zijn.

Lelystad Airport is al jaren een zeer omstreden onderwerp in de Tweede Kamer. Vorig jaar januari stemde een meerderheid nog voor een motie van de Partij voor de Dieren om het vliegveld definitief niet in gebruik te nemen voor commercieel vliegverkeer.

De provincie Flevoland en de gemeente dringen daarentegen al lang aan op opening van de luchthaven voor vakantievluchten. Op dit moment wordt het vliegveld voornamelijk gebruikt door sportvliegtuigjes.

Als het kabinet instemt met de plannen duurt het mogelijk nog wel twee jaar voordat het vliegveld in gebruik kan worden genomen. Het luchthavenbesluit moet worden aangepast en de natuurvergunning moet nog worden verleend.

ANP