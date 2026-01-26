VS-ambassadeur sussend na ophef: 'Trump doelde niet op Nederlandse militairen'

De ophef rond uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over NAVO-militairen uit andere landen lijkt voor Nederland deels weggenomen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Joseph Popolo waren de woorden van de president niet gericht op Nederlandse militairen die in Afghanistan vochten.

" Ik heb geen indicatie gezien dat de uitspraken van president Trump gericht waren op Nederland. De Verenigde Staten erkennen en eren de Nederlandse helden die hun levens gaven terwijl ze schouder aan schouder vochten met Amerikanen in Afghanistan", aldus Popolo.

'Ronduit afschuwelijk'

Trump deed zijn uitspraken in een interview met Fox News tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Hij suggereerde dat niet-Amerikaanse NAVO-militairen zouden zijn weggebleven van de frontlinie in Afghanistan. Die woorden vielen slecht bij meerdere bondgenoten en leidden tot felle reacties.

De Britse premier Keir Starmer noemde de uitspraken vrijdag "beledigend en ronduit afschuwelijk". Hij wees erop dat 457 Britse militairen zijn gesneuveld in Afghanistan en zei dat de woorden van Trump veel pijn hebben gedaan bij nabestaanden. Een dag later nam Trump een deel van zijn uitspraken terug en noemde hij Britse soldaten "de geweldigste van alle strijders".

John is in 2006 uitgezonden geweest naar Afghanistan. Vorige week vertelde hij met verbazing kijkt naar de houding van Trump nu:

2:26 NAVO-onrust doet veteranen Maik en John veel: 'Gaat zo niet'

Nederland wijst uitspraken af

Ook in Nederland klonk stevige kritiek. Demissionair minister David van Weel van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat Trump niet de waarheid sprak en zich "niet respectvol" uitliet over NAVO-bondgenoten die in Afghanistan actief waren.

Nederland sloot zich aan bij de oorlog in Afghanistan nadat de Verenigde Staten een beroep deden op artikel 5 van het NAVO-verdrag, na de aanslagen van 11 september 2001. In de jaren die volgden kwamen 25 Nederlandse militairen om het leven tijdens hun inzet.