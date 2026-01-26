Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
VS-ambassadeur sussend na ophef: 'Trump doelde niet op Nederlandse militairen'

VS-ambassadeur sussend na ophef: 'Trump doelde niet op Nederlandse militairen'

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 11:11 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De ophef rond uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over NAVO-militairen uit andere landen lijkt voor Nederland deels weggenomen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Joseph Popolo waren de woorden van de president niet gericht op Nederlandse militairen die in Afghanistan vochten.

"Ik heb geen indicatie gezien dat de uitspraken van president Trump gericht waren op Nederland. De Verenigde Staten erkennen en eren de Nederlandse helden die hun levens gaven terwijl ze schouder aan schouder vochten met Amerikanen in Afghanistan", aldus Popolo.

'Ronduit afschuwelijk'

Trump deed zijn uitspraken in een interview met Fox News tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Hij suggereerde dat niet-Amerikaanse NAVO-militairen zouden zijn weggebleven van de frontlinie in Afghanistan. Die woorden vielen slecht bij meerdere bondgenoten en leidden tot felle reacties.

De Britse premier Keir Starmer noemde de uitspraken vrijdag "beledigend en ronduit afschuwelijk". Hij wees erop dat 457 Britse militairen zijn gesneuveld in Afghanistan en zei dat de woorden van Trump veel pijn hebben gedaan bij nabestaanden. Een dag later nam Trump een deel van zijn uitspraken terug en noemde hij Britse soldaten "de geweldigste van alle strijders".

John is in 2006 uitgezonden geweest naar Afghanistan. Vorige week vertelde hij met verbazing kijkt naar de houding van Trump nu:

NAVO-onrust doet veteranen Maik en John veel: 'Gaat zo niet'
2:26

NAVO-onrust doet veteranen Maik en John veel: 'Gaat zo niet'

Nederland wijst uitspraken af

Ook in Nederland klonk stevige kritiek. Demissionair minister David van Weel van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat Trump niet de waarheid sprak en zich "niet respectvol" uitliet over NAVO-bondgenoten die in Afghanistan actief waren.

Nederland sloot zich aan bij de oorlog in Afghanistan nadat de Verenigde Staten een beroep deden op artikel 5 van het NAVO-verdrag, na de aanslagen van 11 september 2001. In de jaren die volgden kwamen 25 Nederlandse militairen om het leven tijdens hun inzet.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Tóch geen heffingen om Groenland: Trump draait bij na gesprek met Rutte
Tóch geen heffingen om Groenland: Trump draait bij na gesprek met Rutte
Petitie tegen WK in VS groeit snel: 'Niet gezellig doen op Trumps feestje'
Petitie tegen WK in VS groeit snel: 'Niet gezellig doen op Trumps feestje'
Nederlandse vakantiegangers laten VS vaker links liggen door Trump
Nederlandse vakantiegangers laten VS vaker links liggen door Trump

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.