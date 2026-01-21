Volg Hart van Nederland
Tóch geen heffingen om Groenland: Trump draait bij na gesprek met Rutte

Vandaag, 20:43

Donald Trump ziet voorlopig af van importheffingen voor Europese landen die betrokken waren bij een verkenningsmissie in Groenland. Volgens de Amerikaanse president is na een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte een basis gelegd voor een "toekomstige deal over Groenland".

Trump heeft keer op keer benadrukt Groenland in te willen lijven, terwijl het nu nog bij Denemarken hoort. Dit zou nodig zijn om de Amerikaanse nationale veiligheid te kunnen bewaken.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders die eerder nog overwoog om naar de Verenigde Staten af te reizen, ziet daar inmiddels van af vanwege het beleid van Trump:

Reis naar VS verliest aantrekkingskracht onder Nederlanders
Reis naar VS verliest aantrekkingskracht onder Nederlanders

Heffingen

Denemarken en Groenland verzetten zich daartegen en krijgen daarbij steun van Europese landen. Afgelopen weekend kondigde Trump aan per 1 februari heffingen van 10 procent op te leggen aan landen die militairen naar Groenland hadden gestuurd, waaronder Nederland. Die handelstarieven zijn nu van de baan.

Over de precieze details van de mogelijke deal rond Groenland zegt Trump nog niets. "Deze oplossing zal, als die doorgaat, geweldig zijn voor de Verenigde Staten en alle NAVO-landen", schrijft hij.

