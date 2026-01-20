Petitie tegen WK in VS groeit snel: 'Niet gezellig doen op Trumps feestje'

Donald Trump is nu exact een jaar opnieuw aan de macht in Amerika en dat zal ongetwijfeld niemand zijn ontgaan. Dagelijks is hij in het nieuws, denk alleen al aan zijn boodschap dat hij Groenland wil innemen en het te pas en te onpas uitdelen van hogere douanerechten. Ondertussen groeit het tegengeluid. Zo is er een petitie gestart om niet naar het WK voetbal te gaan. Veel mensen hebben hun handtekening al onder de actie gezet en dat aantal blijft de afgelopen dagen snel stijgen.

Petitionaris Teun van de Keuken windt er geen doekjes om: "Wij willen niet dat onze voetballers door hun optreden op het toernooi impliciet steun geven aan het gewelddadige terreurbeleid van president Donald Trump tegen onschuldige migranten (al dan niet in bezit van een Amerikaans paspoort)."

"Het is gek als wij gezellig gaan doen op zijn feestje." Petitionaris en journalist Teun van de Keuken

Tegen Hart van Nederland voegt hij daar het volgende aan toe: "We zien dat er niet alleen verschrikkelijke dingen gebeuren in de Verenigde Staten zelf, zoals het doodschieten van de vrouw door een ICE-agent in de stad Minneapolis, maar ook dat hij steeds meer een vijand van ons aan het worden is omdat hij zijn zinnen heeft gezet op Groenland. Het is dan toch gek als wij gezellig gaan doen op zijn feestje. We moeten een signaal afgeven."

Veel steun voor actie

Van de Keuken wordt gesteund door een groot deel van het Hart van Nederland-panel. Ook mensen op straat reageren met begrip voor de actie. "Ik heb de actie zelf ondertekend," zegt een vrouw op Utrecht Centraal. "Die heb ik ook doorgestuurd naar veel vrienden. Alle kleine acties, alle beetjes helpen, denk ik."

"Thuis blijven!", zegt een man resoluut. "Het is een dictator, hij probeert alles naar zich toe te trekken. Niet gaan, lekker thuis blijven."

Sommigen zien niets in een boycot. "Je moet politiek en sport gescheiden houden", zegt een vrouw. "Een boycot gaat niets uithalen. We moeten wel gaan, als statement."

'We gaan'

Dat er zo veel Nederlanders zijn die de petitie hebben ondertekend, is ook de KNVB niet ontgaan. De voetbalbond blijft bij een eerder statement. "We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel", vertelt Frank Paauw, KNVB-bondsvoorzitter.

Volgens Paauw wordt er op dit moment "een nieuwe grens getrokken" door Trump. Hij benadrukt dat zijn bond “een voetbalorganisatie” is. "Zolang de politiek geen politiek bedrijft, doen wij ook niet aan politiek," zegt Paauw.