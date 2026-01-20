Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Petitie tegen WK in VS groeit snel: 'Niet gezellig doen op Trumps feestje'

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 14:01 - Update: 40 minuten geleden

Link gekopieerd

Donald Trump is nu exact een jaar opnieuw aan de macht in Amerika en dat zal ongetwijfeld niemand zijn ontgaan. Dagelijks is hij in het nieuws, denk alleen al aan zijn boodschap dat hij Groenland wil innemen en het te pas en te onpas uitdelen van hogere douanerechten. Ondertussen groeit het tegengeluid. Zo is er een petitie gestart om niet naar het WK voetbal te gaan. Veel mensen hebben hun handtekening al onder de actie gezet en dat aantal blijft de afgelopen dagen snel stijgen.

Petitionaris Teun van de Keuken windt er geen doekjes om: "Wij willen niet dat onze voetballers door hun optreden op het toernooi impliciet steun geven aan het gewelddadige terreurbeleid van president Donald Trump tegen onschuldige migranten (al dan niet in bezit van een Amerikaans paspoort)."

"Het is gek als wij gezellig gaan doen op zijn feestje."

Petitionaris en journalist Teun van de Keuken

Tegen Hart van Nederland voegt hij daar het volgende aan toe: "We zien dat er niet alleen verschrikkelijke dingen gebeuren in de Verenigde Staten zelf, zoals het doodschieten van de vrouw door een ICE-agent in de stad Minneapolis, maar ook dat hij steeds meer een vijand van ons aan het worden is omdat hij zijn zinnen heeft gezet op Groenland. Het is dan toch gek als wij gezellig gaan doen op zijn feestje. We moeten een signaal afgeven."

Veel steun voor actie

Van de Keuken wordt gesteund door een groot deel van het Hart van Nederland-panel. Ook mensen op straat reageren met begrip voor de actie. "Ik heb de actie zelf ondertekend," zegt een vrouw op Utrecht Centraal. "Die heb ik ook doorgestuurd naar veel vrienden. Alle kleine acties, alle beetjes helpen, denk ik."

"Thuis blijven!", zegt een man resoluut. "Het is een dictator, hij probeert alles naar zich toe te trekken. Niet gaan, lekker thuis blijven."

Sommigen zien niets in een boycot. "Je moet politiek en sport gescheiden houden", zegt een vrouw. "Een boycot gaat niets uithalen. We moeten wel gaan, als statement."

'We gaan'

Dat er zo veel Nederlanders zijn die de petitie hebben ondertekend, is ook de KNVB niet ontgaan. De voetbalbond blijft bij een eerder statement. "We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel", vertelt Frank Paauw, KNVB-bondsvoorzitter.

Volgens Paauw wordt er op dit moment "een nieuwe grens getrokken" door Trump. Hij benadrukt dat zijn bond “een voetbalorganisatie” is. "Zolang de politiek geen politiek bedrijft, doen wij ook niet aan politiek," zegt Paauw.

Lees ook

Petitie tegen 'Trump-WK' schiet omhoog: al meer dan 50.000 handtekeningen
Petitie tegen 'Trump-WK' schiet omhoog: al meer dan 50.000 handtekeningen
Trump post persoonlijk bericht van Rutte: 'Can't wait to see you'
Trump post persoonlijk bericht van Rutte: 'Can't wait to see you'
NAVO-bondgenoten willen 'permanente aanwezigheid' in Groenland
NAVO-bondgenoten willen 'permanente aanwezigheid' in Groenland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.