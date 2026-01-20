Volg Hart van Nederland
Trump post persoonlijk bericht van Rutte: 'Can't wait to see you'

Trump post persoonlijk bericht van Rutte: 'Can't wait to see you'

Vandaag, 08:04 - Update: 48 minuten geleden

Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social een bericht gedeeld dat hij zou hebben ontvangen van Mark Rutte. In het bericht spreekt Rutte Trump aan met “Mr. President, dear Donald” en prijst hij zijn optreden in Syrië.

Ook schrijft NAVO-topman Rutte dat hij tijdens media-optredens in het Zwitserse Davos aandacht zal besteden aan Trumps werk in Syrië, Gaza en Oekraïne. Daarnaast zegt hij zich in te willen zetten voor een oplossing rond Groenland en sluit hij af met: “Can’t wait to see you.”

In Syrië werd de afgelopen dagen gevochten tussen het regeringsleger en een Koerdische groep die wordt gesteund door de VS.

'Erg goed telefoongesprek'

Trump maakte eerder ook al melding van een "erg goed" telefoongesprek met Rutte over Groenland. Hij heeft herhaaldelijk aangegeven dat eiland te willen inlijven en dat zorgt voor onrust onder zijn Europese bondgenoten.

De NAVO heeft de authenticiteit van het bericht nog niet bevestigd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

