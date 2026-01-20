Volg Hart van Nederland
Petitie tegen ‘Trump-WK’ schiet omhoog: al meer dan 50.000 handtekeningen

Voetbal

Vandaag, 09:00

De petitie om het Nederlands elftal niet mee te laten doen aan het WK voetbal in onder meer de Verenigde Staten groeit razendsnel. Maandagavond rond 20.00 uur stond de teller nog op zo’n 25.000 handtekeningen, inmiddels zijn dat er meer dan 50.000.

De oproep om Oranje komende zomer thuis te houden bij het door tegenstanders genoemde “Trump-WK” komt van journalist Teun van de Keuken. Hij vindt deelname onacceptabel. Volgens hem is het “onbestaanbaar dat onze voetballers gaan spelen op een toernooi van een president die dreigt eigen bondgenoot Groenland binnen te vallen en te bezetten, waarmee hij de NAVO vernietigt en de wereldvrede in gevaar brengt”.

De KNVB voelt voorlopig niets voor een boycot. De voetbalbond laat weten geen reden te zien om stappen te zetten. “We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel”, aldus de KNVB.

Door ANP

