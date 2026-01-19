Oproep tegen deelname Oranje aan Trump-WK al ruim 25.000 keer ondertekend

Een petitie van journalist Teun van de Keuken om het Nederlands elftal niet te laten meedoen aan het WK voetbal in onder meer de Verenigde Staten in juni is sinds zaterdag ruim 25.000 keer ondertekend. Maandagmiddag ging het snel met de handtekeningen. Rond 16.30 uur stond de teller nog op 10.000. In de oproep staat dat de ondertekenaars niet willen dat Nederlandse voetballers door mee te doen aan het toernooi 'impliciet steun geven aan het gewelddadige terreurbeleid van president Donald Trump tegen onschuldige migranten'.

Daarnaast noemen de ondertekenaars het "onbestaanbaar" dat het Nederlands elftal zou meedoen aan het WK terwijl president Trump al meerdere keren heeft gezegd dat hij Groenland wil inlijven. Het eiland is onderdeel van het Koninkrijk Denemarken. De oproep is gericht aan de KNVB, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en premier Schoof.

Het Nederlands elftal speelt komende zomer tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de play-offs tussen Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië op het WK. Aan de Vandaag Inside-tafel werd besproken hoe zwaar die poule is:

3:49 René van der Gijp reageert op de WK-loting van Oranje

Geen actie ondernemen

"Nu deelnemen aan een sportevenement alsof er niets aan de hand is, legitimeert Trumps expansieve politiek", aldus Van de Keuken in zijn oproep. Ondertussen ziet de KNVB na de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die aanspraak maakt op het tot Denemarken behorende Groenland, voorlopig geen aanleiding om actie te ondernemen.

"We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel", stelt de bond, gevraagd naar een standpunt over een mogelijke boycot van het WK in de VS, Mexico en Canada. "Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van geopolitieke ontwikkelingen en trekken hierin samen op met de Nederlandse overheid."

De Nederlandse voetbalbond staat volgens een woordvoerder in contact met de Nederlandse overheid, ambassades ter plekke en organisaties als de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA. "De internationale ontwikkelingen volgen elkaar snel op in een onrustige wereld. Daar sluiten wij onze ogen niet voor." De KNVB zegt de ontwikkelingen rondom Groenland in aanloop naar het WK voetbal van komende zomer "nauwlettend" in de gaten te houden en de lijn van de Nederlandse overheid te volgen.

Niet speculeren

Hoofdsponsor ING wil niet speculeren over een eventuele boycot en volgt het besluit van de KNVB. "We gaan nu uit van de huidige situatie, en dat is dat we gewoon naar de Verenigde Staten gaan", zegt een woordvoerder. De Supportersclub Oranje laat een eventuele boycot over aan "de instanties die erover gaan". "Dat kunnen zij beter inschatten dan ik. Wij bemoeien ons niet met politiek", zegt voorzitter Theo Pouw.