Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

WK-tickets tóch goedkoper na kritiek: dit kosten ze nu

WK

Vandaag, 20:11

Link gekopieerd

Wereldvoetbalbond FIFA is na kritiek met goedkopere tickets gekomen voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. 10 procent van de aan nationale bonden toegewezen kaarten gaat 60 dollar per ticket kosten, omgerekend zo'n 51 euro.

Onder meer supportersorganisatie Football Supporters Europe (FSE) klaagde over 'buitensporige' ticketprijzen en riep de FIFA op onmiddellijk de ticketverkoop te stoppen. Volgens de organisatie kostte het een fan eerst minstens 6900 dollar (ongeveer 6000 euro) om zijn of haar team van de eerste wedstrijd tot en met de finale te volgen. Dat is bijna vijf keer meer dan tijdens het laatste WK in Qatar.

De KNVB heeft voor elk duel van het Nederlands elftal recht op 8 procent van de beschikbare kaarten, waardoor veel supporters alsnog beduidend meer dan de nieuwe minimumprijs zullen betalen. Het goedkoopste ticket voor een wedstrijd van Oranje, die tegen Tunesië, kostte aanvankelijk 153 euro.

Door ANP

Lees ook

Ophef om peperdure WK-tickets: 'Niet meer voor het normale volk'
Ophef om peperdure WK-tickets: 'Niet meer voor het normale volk'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.