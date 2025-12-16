WK-tickets tóch goedkoper na kritiek: dit kosten ze nu

Wereldvoetbalbond FIFA is na kritiek met goedkopere tickets gekomen voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. 10 procent van de aan nationale bonden toegewezen kaarten gaat 60 dollar per ticket kosten, omgerekend zo'n 51 euro.

Onder meer supportersorganisatie Football Supporters Europe (FSE) klaagde over 'buitensporige' ticketprijzen en riep de FIFA op onmiddellijk de ticketverkoop te stoppen. Volgens de organisatie kostte het een fan eerst minstens 6900 dollar (ongeveer 6000 euro) om zijn of haar team van de eerste wedstrijd tot en met de finale te volgen. Dat is bijna vijf keer meer dan tijdens het laatste WK in Qatar.

De KNVB heeft voor elk duel van het Nederlands elftal recht op 8 procent van de beschikbare kaarten, waardoor veel supporters alsnog beduidend meer dan de nieuwe minimumprijs zullen betalen. Het goedkoopste ticket voor een wedstrijd van Oranje, die tegen Tunesië, kostte aanvankelijk 153 euro.