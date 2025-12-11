Ophef om peperdure WK-tickets: 'Niet meer voor het normale volk'

Vol verbijstering en afschuw reageren mensen op sociale media nadat donderdag de kaartverkoop via de KNVB voor het WK in Amerika is begonnen. Volgens het AD zijn de tickets nog nooit zo duur geweest. Fans moeten flink in de buidel tasten als ze WK-wedstrijden willen bezoeken volgend jaar. Zo kost het goedkoopste ticket voor de finale, mochten de Nederlandse voetballers zover komen, meer dan 3.500 euro.

Dat de tickets voor het toernooi duur zouden worden, was al duidelijk. De kaarten waren via voetbalbond FIFA al in de verkoop. Maar nu de loting is geweest, kan ook de KNVB de kaartjes voor de Nederlandse wedstrijden beschikbaar stellen. Alle houders van een Oranje Clubcard kunnen vanaf donderdag 11 december tot en met 28 december tickets aanvragen voor de (eventuele) Oranje-wedstrijden.

Het goedkoopste kaartje kun je krijgen voor het groepsduel Tunesië tegen Nederland in categorie 3. Daarvoor leg je ruim 150 euro neer. Mocht Nederland in de kwartfinale terechtkomen, dan ben je zeker 570 euro kwijt en maximaal 1.225 euro. In het mooiste scenario haalt Nederland de finale. Als je hier als voetbalfan bij wilt zijn, betaal je hiervoor zeker 3.560 euro. En mocht je de allerbeste plek willen hebben, dan moet je goed sparen: een finalekaartje in categorie 1 kost maar liefst 7.380 euro.

Boze reacties

De hoge prijzen zorgen voor verontwaardigde berichten op sociale media. Zo vertelt Arjen op X: "De WK-voetbalticketprijzen zijn bekend voor Oranje. Dit zijn dus geen doorverkoopprijzen maar rechtstreeks via de FIFA. Ter referentie: bij het EK in Duitsland kocht ik 16e-finale-tickets tegen 30 euro per stuk van de UEFA."

Een andere tweet: "Vanaf vandaag kun je tickets aanvragen voor de Oranje-vakken voor het WK. Zo’n 200 euro voor Nederland - Japan. The game is officially gone."

"Het voetbal is niet meer voor het normale volk", schrijft een ander.

Het toernooi begint op 11 juni en duurt tot en met 19 juli 2026.