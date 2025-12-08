Nederlands elftal oefent tegen Noorwegen en Ecuador in aanloop WK

Het Nederlands elftal speelt in maart oefenwedstrijden in eigen land tegen Noorwegen en Ecuador. Dat meldt de KNVB. Het is de laatste interlandperiode voordat Oranje aan de voorbereiding voor het WK begint.

Nederland ontvangt Noorwegen op vrijdag 27 maart en Ecuador op dinsdag 31 maart. In welk stadion de wedstrijden worden gespeeld en hoe laat, is nog niet bekend.

Voordat Oranje zeker wist dat ze geplaatst waren voor het WK heerste er een feeststemming in aanloop naar het kwalificatieduel tegen Finland:

1:25 Feeststemming bij Oranjefans voor kwalificatieduel met Finland

Het Nederlands elftal werd afgelopen vrijdag tijdens de WK-loting in Washington in groep F gekoppeld aan Japan, Tunesië en de winnaar van play-off B. Dat kan Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië worden. Noorwegen bleef in de kwalificatie Italië in de poule voor en speelt op het WK tegen Frankrijk, Senegal en de winnaar van de play-offs met Bolivia, Suriname en Irak. Ecuador treft op de mondiale eindronde Duitsland, Curaçao en Ivoorkust.

Nederland en Noorwegen troffen elkaar voor het laatst in de kwalificatiecampagne voor het WK van 2022 in Qatar. Het duel in Oslo eindigde in 1-1. In Rotterdam won Oranje met 2-0. Oranje en Ecuador speelden op het WK in Qatar in de groepsfase tegen elkaar. Het werd 1-1.

'Was onze wens'

Bondscoach Ronald Koeman is blij met Noorwegen en Ecuador als oefentegenstanders. “Het was onze wens om in aanloop naar het WK te oefenen tegen een Europese tegenstander én een team uit Zuid-Amerika. In maart krijgen we daarmee al de kans ons te meten met kwalitatief sterke tegenstanders met verschillende speelstijlen. Dat helpt ons in de stappen die we nog willen zetten richting het WK", aldus de bondscoach.

Voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten speelt de selectie van Koeman in mei of juni nog twee vriendschappelijke wedstrijden.