Dit zijn de tegenstanders van Nederland op het WK

Sporters

Vandaag, 19:39 - Update: 28 minuten geleden

Link gekopieerd

Het Nederlands elftal is op het WK voetbal van komende zomer ingedeeld in groep F. Oranje speelt tegen Japan en Tunesië. Het Aziatische land is de tegenstander in de eerste wedstrijd op 14 juni.

Naast Japan en Tunesië treft Nederland nog een derde tegenstander. Dat wordt de winnaar van de Europese play-offs, Zweden, Oekraïne Polen of Albanië.

Curaçao zit in groep E met Ivoorkust, Duitsland en Ecuador.

Door Redactie Hart van Nederland

