Dit staat Oranje te wachten op het WK: voetballen met temperaturen tot 40 graden

Het Nederlands elftal weet precies waar de WK-reis naartoe gaat. Oranje trapt op 14 juni af in Dallas tegen Japan. De tweede wedstrijd is op 20 juni in Houston. Daar wacht Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië, afhankelijk van wie in maart het laatste WK-ticket bemachtigt. De laatste poulewedstrijd is op 25 juni tegen Tunesië, in Kansas City.

Het beloven drie zinderende duels te worden, want in Dallas en Houston kunnen de temperaturen oplopen tot wel 40 graden. Hieronder een overzicht van wanneer en waar Nederland speelt, en wie de tegenstanders zijn.

Hitte en late aftraptijden

De openingswedstrijd voor Oranje vindt plaats in het immense AT&T Stadium in Dallas. Dat stadion biedt plek aan bijna 94.000 fans en heeft een schuifdak, wat geen overbodige luxe is: in Dallas kunnen de gevoelstemperaturen in de zomer verstikkend zijn.

Een paar dagen later, op 20 juni, speelt Oranje in Houston. Ook dat duel vindt plaats in een overdekt stadion: het NRG Stadium, dat net als in Dallas beschikt over een schuifdak. Toch blijft het voor spelers en supporters afzien in de Texaanse hitte. De tegenstander is dan Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië. In maart wordt duidelijk welk van deze vier landen het laatste WK-ticket bemachtigt.

De derde groepswedstrijd is op 25 juni in Kansas City, tegen Tunesië. Die wordt gespeeld in het openluchtstadion Arrowhead Stadium, met ruimte voor ruim 73.000 toeschouwers. Het is de thuishaven van de Kansas City Chiefs, bekend van hun Super Bowl-zeges in 2020, 2023 en 2024. In Kansas City is het doorgaans iets koeler dan in de andere twee speelsteden.

Voor Nederlandse fans zijn de aftraptijden niet ideaal. De openingswedstrijd tegen Japan begint om 22.00 uur Nederlandse tijd. Het tweede duel start om 19.00 uur. De laatste groepswedstrijd begint pas om 01.00 uur ’s nachts.

'Voorbereiden op de hitte'

Bondscoach Ronald Koeman reageerde via de KNVB op de presentatie van de speelsteden. "We weten waar we naartoe gaan, dat is prima", zei hij. Hij benadrukte dat de ploeg zich direct gaat voorbereiden op de hitte, de reistijden en het tijdsverschil. "We gaan nu al onze mensen erbij betrekken, zodat we tijdens het toernooi fysiek het beste zijn."

Volgens Koeman is het toernooi in drie landen een flinke puzzel. "We gaan met elkaar naar het grootste eindtoernooi dat er is. We moeten er alles aan doen om het maximale eruit te halen. We krijgen te maken met hitte en verschillen in tijd en hoogte. We moeten het beste plan maken en een basiskamp uitkiezen."

Hoop op steun van (lokale) fans

De bondscoach van het Nederlands elftal hoopt dat er veel fans zijn ploeg komen steunen en beseft dat er in de Verenigde Staten en Canada veel mensen met Nederlandse roots wonen. "Ik snap dat het vanuit Nederland een aardige reis is en er komen kosten bij kijken. Maar iedere supporter die erbij komt, is voor ons erg meegenomen. Want we voelen altijd de steun van onze fans."