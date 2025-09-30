WK 2026 nog ver weg, maar online oplichters proberen nu al te scoren

Het duurt nog even, maar online oplichters die willen scoren met het WK van 2026 zijn nú al druk bezig. Ze proberen voetbalfans die volgend jaar naar het wereldkampioenschap willen, te lokken naar nepsites met zogenaamd officiële kaartjes. Daarvoor waarschuwen deskundigen, meldt het Algemeen Dagblad.

Het toernooi wordt in 2026 gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Cybercriminelen spelen daar nu al handig op in. Sinds augustus zijn er wereldwijd al meer dan 4.300 domeinnamen en websites bijgekomen, waar zogenaamd kaarten, merchandise en toegang tot streams worden aangeboden.

Erin luizen

De oplichters maken actief gebruik van Telegram-groepen en het dark web om voetbalfans tijdens het WK te misleiden met frauduleuze software. "Ze bieden bijvoorbeeld phishing- of botsoftware aan", zegt Zahier Madhar, online beveiligingsexpert bij Check Point. Die bots worden gebruikt om digitale wachtrijen op officiële ticketwebsites te overbelasten. Daardoor raken fans sneller gefrustreerd en zoeken ze hun toevlucht tot alternatieve, vaak onbetrouwbare aanbieders.

Dat kan grote gevolgen hebben. Fans raken niet alleen hun geld kwijt, maar ook persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen en creditcardinformatie. Criminelen gebruiken die data voor frauduleuze aankopen of verkopen ze door aan andere partijen. Ook worden gestolen gegevens vaak ingezet bij nieuwe phishingaanvallen, waarmee nog meer gevoelige informatie buitgemaakt kan worden.

Streamingsdiensten

Niet alleen ticketverkoop is een doelwit. Ook streamingdiensten worden misbruikt. Criminelen zetten websites op die doen alsof je er live wedstrijden kunt kijken. Maar zodra gebruikers inloggen, worden hun gegevens onderschept en misbruikt, vaak zonder dat ze het doorhebben.

De kaartverkoop voor het WK 2026 is inmiddels begonnen. De KNVB en FIFA waarschuwen fans nadrukkelijk: koop alleen tickets via de officiële kanalen, om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze oplichtingstrucs.