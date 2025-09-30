Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
WK 2026 nog ver weg, maar online oplichters proberen nu al te scoren

WK 2026 nog ver weg, maar online oplichters proberen nu al te scoren

Waarschuwen

Vandaag, 07:21

Link gekopieerd

Het duurt nog even, maar online oplichters die willen scoren met het WK van 2026 zijn nú al druk bezig. Ze proberen voetbalfans die volgend jaar naar het wereldkampioenschap willen, te lokken naar nepsites met zogenaamd officiële kaartjes. Daarvoor waarschuwen deskundigen, meldt het Algemeen Dagblad.

Het toernooi wordt in 2026 gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Cybercriminelen spelen daar nu al handig op in. Sinds augustus zijn er wereldwijd al meer dan 4.300 domeinnamen en websites bijgekomen, waar zogenaamd kaarten, merchandise en toegang tot streams worden aangeboden.

Erin luizen

De oplichters maken actief gebruik van Telegram-groepen en het dark web om voetbalfans tijdens het WK te misleiden met frauduleuze software. "Ze bieden bijvoorbeeld phishing- of botsoftware aan", zegt Zahier Madhar, online beveiligingsexpert bij Check Point. Die bots worden gebruikt om digitale wachtrijen op officiële ticketwebsites te overbelasten. Daardoor raken fans sneller gefrustreerd en zoeken ze hun toevlucht tot alternatieve, vaak onbetrouwbare aanbieders.

Lees ook:

FIFA opent kaartverkoop voor WK voetbal 2026 op deze datum
FIFA opent kaartverkoop voor WK voetbal 2026 op deze datum

Dat kan grote gevolgen hebben. Fans raken niet alleen hun geld kwijt, maar ook persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen en creditcardinformatie. Criminelen gebruiken die data voor frauduleuze aankopen of verkopen ze door aan andere partijen. Ook worden gestolen gegevens vaak ingezet bij nieuwe phishingaanvallen, waarmee nog meer gevoelige informatie buitgemaakt kan worden.

Streamingsdiensten

Niet alleen ticketverkoop is een doelwit. Ook streamingdiensten worden misbruikt. Criminelen zetten websites op die doen alsof je er live wedstrijden kunt kijken. Maar zodra gebruikers inloggen, worden hun gegevens onderschept en misbruikt, vaak zonder dat ze het doorhebben.

De kaartverkoop voor het WK 2026 is inmiddels begonnen. De KNVB en FIFA waarschuwen fans nadrukkelijk: koop alleen tickets via de officiële kanalen, om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze oplichtingstrucs.

Lees ook

WK-held Tim Krul (37) beëindigt voetballoopbaan
WK-held Tim Krul (37) beëindigt voetballoopbaan
Oranje wint in Litouwen, aan kop in groep G
Oranje wint in Litouwen, aan kop in groep G
Voetbalzonen van oud-Oranje-sterren kloppen op de deur: 'Het zit in de familie'
Voetbalzonen van oud-Oranje-sterren kloppen op de deur: 'Het zit in de familie'
ESPN: 'Loting WK voetbal op 5 december in Las Vegas'
ESPN: 'Loting WK voetbal op 5 december in Las Vegas'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.