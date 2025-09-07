Oranje wint in Litouwen, aan kop in groep G

Het Nederlands elftal heeft zich in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar uiterst moeizaam hersteld van het gelijkspel (1-1) tegen Polen. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal in Kaunas met 3-2 winnen van Litouwen. Oranje blijft daardoor koploper in groep G met 10 punten uit vier duels.

Koeman wilde vooral dat Nederland in een hoger baltempo zou spelen dan tegen Polen. De trainer wisselde zijn basiselftal op vijf plekken. Naast de geblesseerde Frenkie de Jong verdwenen ook Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Ryan Gravenberch en Xavi Simons uit het basiselftal. Koeman wees Nathan Aké, Stefan de Vrij, Jerdy Schouten, Quinten Timber en Donyell Malen aan als hun vervangers en gaf daar in een interview voor de wedstrijd geen specifieke redenen voor.

Cody Gakpo mocht wel blijven staan en zorgde met een schot in de korte hoek in de vijfde minuut voor het eerste gevaar. Keeper Edvinas Gertmonas redde. In de elfde minuut was het wel raak. Op aangeven van Gakpo werkte Memphis Depay de bal met de binnenkant van de voet in het doel: 0-1.

Duel op zijn kop

Het Nederlands elftal had een duidelijk veldoverwicht en het spel speelde zich af op de helft van Litouwen. Quinten Timber verdubbelde, met zijn eerste treffer als international, in de 33ste minuut de score. De middenvelder kreeg de bal, na een steekpass van Donyell Malen, via een Litouws been voor zijn voeten en schoof de bal in de hoek (0-2).

De wedstrijd leek daarmee al snel gespeeld, maar Litouwen wist de eerste kans van de wedstrijd direct te verzilveren. Na balverlies van Jerdy Schouten schakelde Litouwen snel om. Timber verloor zijn tegenstander uit het oog en zag Gvidas Gineitis vanuit zijn rug scoren: 1-2. Litouwen zette het duel op zijn kop door kort daarna uit een vrije trap ook de 2-2 te maken. Edvinas Girdvainis kopte de bal hard achter doelman Bart Verbruggen.

Na rust was Oranje zoekende en oogde het spel chaotisch. Koeman bracht na ruim een uur spelen Micky van de Ven, Jurriën Timber en de debuterende Sem Steijn in de ploeg. Kort daarna, in de 64ste minuut, kopte Depay Oranje, op aangeven van Denzel Dumfries, opnieuw op voorsprong. Met 52 doelpunten is Depay nu in zijn eentje topscorer aller tijden van Oranje. Tot zondag deelde hij dat record met Robin van Persie, die vijftig keer doel trof.

Een doelpunt van Malen werd afgekeurd en in een af en toe hectische slotfase, met Matthijs de Ligt als extra verdediger, bleef het Nederlands elftal moeizaam op de been en werd nieuw pijnlijk puntenverlies voorkomen.

ANP