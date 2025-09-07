Memphis Depay is Oranje-topscorer aller tijden

Memphis Depay is topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. De 31-jarige aanvaller van Corinthians opende in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen in de 12de minuut de score en maakte in de 64ste minuut nog een doelpunt. Depay heeft nu 52 keer gescoord voor Oranje. Tot zondag moest Depay het record van vijftig treffers nog delen met Robin van Persie.

Cody Gakpo gaf in Kaunas vanaf links de voorzet op Depay, die de bal in het doel schoof. Na het vieren van de treffer met zijn ploeggenoten rende Depay naar de zijkant en omhelsde bondscoach Ronald Koeman.

"Het waren belangrijke doelpunten. Ik ben er blij mee", vertelde Depay na de wedstrijd bij de NOS. Met vijftig doelpunten stond hij voor het duel nog gelijk met Robin van Persie. Het record was niet het hoogste doel van de aanvaller, vertelde hij. "Dat is iets voor de media, zo'n record. Ik sta in de spits, ben bezig met goals maken en assists geven. Ik ben blij dat ik het record heb bereikt en dat we verder kunnen. Maar ik ben wel supertrots."

Depay had iedereen in de kleedkamer bedankt. "Maar mijn dank gaat ook naar Robin van Persie, naar Klaas-Jan Huntelaar, naar Arjen Robben en Patrick Kluivert, al heb ik met die laatste nooit gespeeld. Maar hij is wel een van degenen die me hebben geïnspireerd om het Nederlands elftal te halen."

Gelijke hoogte Kuijt

Van Persie was sinds 11 oktober 2013 de topscorer aller tijden van Oranje. Hij maakte in een duel met Hongarije zijn 41ste treffer voor de nationale ploeg en passeerde toen Patrick Kluivert (veertig doelpunten) op de lijst van meest scorende internationals van Oranje.

De huidige hoofdtrainer van Feyenoord nam na 102 interlands en vijftig doelpunten afscheid van het Nederlands elftal. Depay, die op 15 oktober 2013 debuteerde als international, speelt zijn 104de interland tegen Litouwen en staat daarmee op gelijke hoogte met Dirk Kuijt.

Achter Depay en Van Persie staat Klaas-Jan Huntelaar met 42 doelpunten op de derde plaats op de ranglijst van topscorers aller tijden van Oranje, voor Patrick Kluivert met veertig treffers.

