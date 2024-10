Memphis Depay maakt wonderschone eerste treffer voor Corinthians

Memphis Depay heeft zijn eerste doelpunt voor Corinthians gevierd. Hij bracht zijn ploeg met een fraai genomen vrije trap op voorsprong tegen Athletico Paranaense (3-2). Daarna breidde Corinthians de voorsprong uit naar 5-2.

Depay scoorde vanaf ongeveer 25 meter, tot groot genoegen van de commentator in de onderstaande video. Door deze overwinning klom Corinthians naar de zestiende plaats in de Braziliaanse competitie. Deze positie is aan het einde van het seizoen voldoende voor handhaving op het hoogste niveau. Athletico Paranaense staat nu op de zeventiende plaats maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld.

Bondscoach Ronald Koeman heeft Depay dit seizoen nog niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij vindt dat de spits nog te weinig wedstrijdritme heeft. Oranje speelde met Joshua Zirkzee of Brian Brobbey als spits tijdens vier Nations League-duels.

