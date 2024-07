Memphis Depay en Akwasi brengen samen liedje uit: 'Bedankt voor je mening'

Memphis Depay en Akwasi hebben vrijdag samen een nieuwe single uitgebracht. In Bedankt Voor Je Mening reageren de voetballer en de rapper op de vele ongevraagde kritiek waar ze mee te maken krijgen.

In het lied zit onder meer een verwijzing naar een zweetband. De afgelopen tijd zorgde de witte zweetband die Memphis tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal droeg voor veel reacties. Er waren kritische reacties, maar er ontstond ook een run op witte zweetbanden.

Het is niet de eerste keer dat de voetballer van het Nederlands elftal muziek uitbrengt. In 2018 bracht hij zijn eerste single uit en in 2020 verscheen zijn eerste album.

ANP