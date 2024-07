Memphis Depay schrijft boodschap op veelbesproken zweetband: 'Who cares'

Memphis Depay heeft zijn gouden stift erbij gepakt om zijn zweetband van een nieuwe boodschap te voorzien. Dat was te zien tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Op de achterkant van het hoofdaccessoire staat nu 'who cares' geschreven.

Depay, die bij Oranje met rugnummer 10 speelt, droeg de zweetband voor het eerst tijdens de oefenwedstrijd tegen Canada in De Kuip (4-0). Bondscoach Ronald Koeman was kort voor de wedstrijd verrast door deze actie en was daar niet zo blij mee. Hij sprak er kort met Depay over en beschouwde de zaak daarmee als afgedaan.

Zaterdag personaliseerde Depay zijn haarband al met het nummer 10 in gouden cijfers. Zondag was het haaritem voorzien van de boodschap 'who cares', een duidelijke verwijzing naar de kritiek die op de haarband volgde.

Haarband populair

Bij de NOS zei hij de ophef erover niet te begrijpen. "Het helpt wel met zweet", reageerde de voetballer. "Daarom heet het ook een zweetband. Het staat me mooi, mijn vriendin vindt het mooi staan bij me. Een nieuwe look. Who cares, ik voel me er goed bij."

De witte zweetband is ondertussen in Nederland behoorlijk populair geworden. Een rondvraag bij winkels toonde aan dat de verkoop van de band deze week flink is gestegen.