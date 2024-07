Bondscoach Koeman laat er geen twijfel over bestaan: 'Memphis is mijn spits'

Memphis Depay is woensdag naar alle waarschijnlijkheid de spits van het Nederlands elftal in de halve finale van het EK tegen Engeland. Bondscoach Ronald Koeman liet tijdens een gesprek met een aantal volgers van Oranje, vlak bij het spelershotel in Wolfsburg, weten dat hij voor Depay kiest. "Memphis is mijn spits," aldus Koeman.

Depay heeft tot nu toe één doelpunt gemaakt op het EK en gaf de assist voor de gelijkmaker van Stefan de Vrij in de gewonnen kwartfinale tegen Turkije (2-1). Het Nederlands elftal slaagde er pas in de Turken onder druk te zetten toen invaller Wout Weghorst als spits ging spelen en Depay de rol van aanvallende middenvelder op zich nam.

Opties openhouden

Voor Koeman is deze opstelling echter geen optie aan het begin van een wedstrijd. "In principe niet," zei de bondscoach, zonder zijn opstelling voor de halve finale tegen Engeland prijs te geven. "Ik speel het liefst met drie middenvelders en Depay is geen middenvelder. Als we voorin de zijkanten bezet houden, zouden we met vier aanvallers spelen. Maar tijdens de wedstrijd kan die combinatie wel, vooral als we achterstaan. Turkije moest een voorsprong verdedigen en ging met Weghorst erbij ver naar achteren."

Koeman erkende dat Depay soms beter kan presteren dan hij tot nu toe heeft laten zien op dit EK. "Maar dat heeft ook te maken met de spelers om hem heen. Ik heb Memphis bij Atlético Madrid ook als diepe spits zien spelen, met Griezmann achter hem. Dan zag ik hem vaak diep gaan. Daar praat ik met hem over. Als we Europees kampioen willen worden, moeten spelers met exceptionele kwaliteiten opstaan," aldus de bondscoach.