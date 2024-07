Teamgenoten zingen voor jarige Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk

De voetballers van het Nederlands elftal hebben Virgil van Dijk toegezongen voor zijn 33e verjaardag. "Hij is blij dat hij zijn verjaardag met ons kan vieren", zei Cody Gakpo op een persmoment van Oranje in Wolfsburg.

"Dat betekent dat we nog in het toernooi zitten. We spelen woensdag een halve finale tegen Engeland, maar we willen daarna nog een duel spelen", aldus Gakpo.

Van Dijk sprak eind mei tijdens de start van het trainingskamp van Oranje voor het EK in Zeist al de hoop uit dat hij zijn verjaardag in Duitsland zou vieren. "Dat zou betekenen dat we ver komen" , zei de aanvoerder van het Nederlands elftal. "Ik weet niet of het realistisch is, maar daar gaan we wel voor."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP