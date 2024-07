Depay ziet eigen vorm groeien: 'Ik word steeds fitter'

Memphis Depay speelde dinsdag met het Nederlands elftal tegen Oostenrijk voor het eerst sinds 31 januari van dit jaar weer eens een hele wedstrijd.

"Dat had beter gekund, vanuit de club waar ik speelde", zei hij twee dagen voor de achtste finale van Oranje tegen Roemenië op het EK, doelend op Atlético Madrid. "Mijn lichaam heeft minuten nodig, minder trainingen en meer wedstrijden. Het was niet zoals ik wilde, maar dan is het lekker dat je tegen Oostenrijk negentig minuten vol kunt maken."

Meer in de tank

Depay stond het afgelopen seizoen ruim vier maanden aan de kant met verschillende spierblessures. Maar hij voelt zich op het EK steeds fitter worden. "Als ik had gescoord tegen Polen, dan had ik een goede wedstrijd gespeeld", zei de spits die niet tevreden was over zijn optreden tegen Frankrijk.

"Tegen Oostenrijk speelde ik best goed. Ik won veel duels, maar kwam wel weinig aan de bal. Maar zo'n hele wedstrijd tegen Oostenrijk had ik nodig. Een paar dagen later voel ik dat er meer in de tank zit. Ik ben een speler die het vaak in de laatste twintig minuten heeft beslist."

Vertrouwen

Bondscoach Ronald Koeman twijfelt niet aan zijn topscorer en staat volledig achter Depay. "Ik voel het vertrouwen van de trainer en wil dat graag terugbetalen", zei de spits. "Het draait om de wedstrijden. Zolang ik mijn niveau haal, denk ik dat daar geen twijfels over zijn. Ik probeer alles voor het team te geven. Dat je steun hebt van de meneer die de opstelling bepaalt, is natuurlijk fijn. Een aanvaller haalt altijd vertrouwen uit doelpunten, maar ik let niet alleen op aantallen."