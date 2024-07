Nieuwe look voor Memphis Depay, met afrokapsel op trainingsveld

De haarband van Memphis Depay is dit EK een van de meest besproken onderwerpen in talkshows en op sociale media. Net nu het land een beetje gewend is, kiest de spits van het Nederland elftal weer voor een compleet nieuwe look. Zaterdag stond hij ineens op het trainingsveld met een afrokapsel.

Aan het begin van de middag arriveerde bondscoach Ronald Koeman met al zijn 26 selectiespelers bij het AOK Stadion in Wolfsburg. Op het veld viel één ding meteen op: het nieuwe kapsel van Depay. Met zijn kenmerkende haarband en met zijn oordopjes betrad Depay het veld.

Oranje traint zondagmiddag opnieuw in het AOK Stadion van Wolfsburg en vertrekt maandag naar München. Daar dinsdag speelt Oranje tegen Roemenië om een plek in de kwartfinale. Of de nieuwe look van Depay ervoor gaat zorgen dat Oranje er de komende wedstrijd iets beter vanaf gaat komen dan tegen Oostenrijk, is nog even afwachten.