Afstand centrum en stadion in München te groot, onzekerheid over Oranjemars

Voor veel Oranjefans is het een hoogtepunt op een wedstrijddag: de Oranjemars. Voor de volgende wedstrijd komende dinsdag tegen Roemenië is het echter onzeker of deze wel door kan gaan.

De onzekerheid rondom de Oranjemars heeft alles te maken met de grote afstand van het centrum naar het stadion in München. Het duurt ruim 2 uur om er lopend te komen. Een heel stuk verder dan in Leipzig, waar het maar een half uurtje lopen was naar het stadion.

"De KNVB is nu aan het overleggen, dus het is gewoon even afwachten", zegt Henk van Beek van de Oranjebus. Volgens zijn compagnon Hans Peeters is er nog een kleine kans dat de mars door kan gaan. "Ik denk dat de mensen in München de parades in andere steden ook hebben gezien. Dat moeten zij in hun stad toch ook willen? Het is gewoon heel leuk om het mee te maken."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

M aar als de mars toch doorgaat, is de Oranjebus erg klaar voor. "Het is even puzzelen hoe we alles geregeld krijgen, maar het moet wel lukken", vertelt Hans.

En Oranjemars of niet, Hans is wel blij dat Nederland Roemenië treft in het toernooi. "Liever dat dan tegen Engeland". Volgens Henk heeft de ploeg van Roemenië een stugge verdediging, maar "onze aanvallers zullen er wel doorheen moeten komen".