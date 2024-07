EK voor moeder vermoorde Richard 'een hel': Alie verloor haar zoon na finalewedstrijd

Terwijl Nederland zich enthousiast maakt voor het EK voetbal, is het voor de moeder van de vermoorde Richard Houtveen een beladen tijd. Haar zoon werd op 11 juli 2010 na afloop van de voetbalfinale Nederland tegen Spanje doodgestoken. Sindsdien zijn voetbalevenementen voor moeder Alie Mesu een "ware hel".

"Elk jaar in juni, de maand van zijn verjaardag en 20 dagen later zijn overlijden zie je die film weer. Je ziet je kind op de brancard, open ogen, buisje in mond", zegt Mesu tegen Hart van Nederland. Dat het EK voetbal uitgerekend deze maand van start gaat, maakt het niet makkelijker.

Groot scherm

Voetbal was alles voor Richard, weet zijn moeder maar al te goed. Hij speelde bij VV Vianen en organiseerde kooivoetbal en zaalvoetbal voor kinderen. Daarom wilde hij die bewuste avond gaan kijken op een groot scherm in het centrum van Nieuwegein.

"Ik zei nog tegen hem: 'Jochie, blijf lekker bij me thuis, neem een whiskytje'. Alsof ik toen al aanvoelde wat er zou gaan gebeuren. 'Ach mam, laat me', zei hij toen. En dat waren zijn laatste woorden." Het dubbele is, zegt Mesu, dat zijn lievelingssport hem fataal is geworden.

In elkaar gezakt

Na afloop van de wedstrijd kreeg het broertje van Richard ruzie met een man. Richard hield zijn broertje daarbij tegen en nam hem mee. De man riep daarna dat hij Richard en zijn broertje "ging schieten".

Een vriend van Richard pikte dit niet en gaf de man een klap. De verdachte van het steekincident zag dit gebeuren en kreeg ruzie met de vriend. Richard sprong tussenbeide en kreeg toen van de verdachte een duw tegen zijn borst. Richard liep een steekwond op en zakte in elkaar. Niet lang daarna overleed hij in het ziekenhuis.

Zaak

De zaak bleef lange tijd onopgelost tot er in 2019 nieuw bewijsmateriaal boven tafel kwam. De verdachte, een 45-jarige man uit Harmelen, werd aangehouden en veroordeeld tot 11,5 jaar cel. In hoger beroep kreeg hij een lagere straf: 9,5 jaar cel. Hij gaat nu in cassatie. Wanneer de Hoge Raad zich over de zaak buigt, is nog niet bekend.

Mesu heeft er een hard hoofd in. "Er hoeft er maar eentje van de rechters te zeggen dat het niet klopt en dan gaan we weer. Ik wilde het graag afsluiten na alle rechtszaken maar dat gaat nu niet."