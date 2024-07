Oranjefans geven Koeman één tip: 'Depay moet eruit!'

Een leger aan Oranjefans is alweer onderweg naar Berlijn, waar Nederland dinsdag tegen Oostenrijk speelt. De supporters zijn er nog niet allemaal van overtuigd dat we die wedstrijd gaan winnen, maar één ding weten ze wel zeker: Memphis Depay moet het veld ruimen.

De dag na de wedstrijd tegen Frankrijk lopen de Oranjesupporters alweer op het treinstation van Leipzig. Vol goede moed, en kleine oogjes, staan ze op de trein naar Berlijn te wachten. Want daar is de volgende wedstrijd. En hoewel de fans niet ontevreden zijn over de prestaties van ons nationaal elftal, hebben ze wel een tip voor bondscoach Koeman.

"Ik zou Depay er maar eens uithalen", zegt een Oranjefan lachend tegen Hart van Nederland. Een andere supporter beaamt dat: "Ik vind Depay ondermaats presteren. In de oefenwedstrijden was hij heel erg goed maar nu presteert hij ondermaats". De publiekslieveling komt er beter vanaf: "Hij (Koeman, red.) moet eerder met Weghorst beginnen".

Koeman in gesprek met Depay

Ronald Koeman heeft zaterdag uitgebreid gesproken met Memphis Depay. Terwijl de reserves en invallers trainden, liep de bondscoach naar zijn aanvalsleider toe en had in een witte tent die is ingericht als gym bijna een kwartier een individueel gesprek met hem.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Depay had het vrijdag zwaar tegen de Fransen en wist zijn stempel niet op de wedstrijd te drukken. Ook in de eerste groepswedstrijd tegen Polen kon de 30-jarige oud-PSV'er het verschil niet maken.

"Voordat het toernooi begon, had ik het wel", zei Depay zelf na de wedstrijd. "Nu krijg ik weinig ballen en kom ik weinig in het spel voor. Dat hoop ik te verbeteren. Ik wil een betere bijdrage leveren. Hopelijk kunnen mijn ploeggenoten daarbij helpen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP