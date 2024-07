Waarom Oranje al bijna zeker is van achtste finales bij EK

De kans is groot dat het Nederlands elftal dinsdag, nog voor het laatste groepsduel met Oostenrijk, al weet dat het geplaatst is voor de achtste finales van het EK. Dit komt doordat naast de nummers 1 en 2 ook de vier beste nummers 3 van de poules de groepsfase overleven.

Oranje staat er met 4 punten beter voor dan veel nummers 3 van andere groepen. Zo hebben Schotland en Albanië, de huidige nummers 3 van poule A en B, pas 1 punt verzameld. Slovenië, de nummer 3 van groep C, staat na twee duels op 2 punten.

Het Nederlands elftal streeft ernaar als eerste of tweede in de groep te eindigen. De nummer 3 van de poule speelt in de achtste finales namelijk tegen Spanje of de winnaar van poule C met Engeland of groep E met België. Oranje eindigt als eerste in de poule als het dinsdag een beter resultaat tegen Oostenrijk behaalt dan Frankrijk tegen Polen.

Minimaal tweede

De winnaar van de poule van Nederland speelt op 2 juli in Leipzig tegen de nummer 2 van groep F, die bestaat uit Portugal, Turkije, Tsjechië en Georgië. De nummer 2 van de poule van Nederland speelt op 1 juli in Düsseldorf tegen de nummer 2 van poule E met België, Roemenië, Oekraïne en Slowakije.

Oranje eindigt minimaal als tweede in de poule als het tegen Oostenrijk niet verliest.

ANP