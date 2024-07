Was het afgekeurde doelpunt van Xavi Simons terecht? Dit zegt Koeman erover

Het afgekeurde doelpunt van Xavi Simons in de wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk vrijdagavond is de ochtend erna nog steeds een veelbesproken onderwerp. Had Denzel Dumfries de Franse doelman Mike Maignan inderdaad gehinderd? Bondscoach Ronald Koeman is er na de wedstrijd in ieder geval heel duidelijk over.

Hij was het niet eens met de beslissing van de arbitrage om het doelpunt af te keuren omdat Dumfries de keeper zou hebben gehinderd. "Denzel stond buitenspel en zou de doelman hebben belemmerd. Maar dat was niet het geval, want de doelman dook niet eens. Als de videoscheidsrechter vijf minuten moet nadenken of het wel of geen geldig doelpunt is, dan moet hij die treffer goedkeuren. Want dan is het niet duidelijk."

De bondscoach vond dat Nederland in balbezit soms teleurstelde. "Maar dat kwam misschien ook doordat we tegen Frankrijk speelden", doelde hij op de kracht van de finalist van het laatste WK. "Jullie moeten niet vergeten dat we hier op het EK vijf geblesseerde middenvelders missen. We hebben nog voldoende ruimte voor verbetering. Natuurlijk kunnen we ons ook nog verbeteren op dit EK. We gaan weer praten met elkaar en alles analyseren."

0-0

Koeman is al met al toch tevreden met het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (0-0). "Vooraf had ik getekend voor een score van vier punten uit twee wedstrijden", zei hij op een persconferentie. "Ik ben blij met dit punt en ik weet ook dat er dingen beter kunnen en moeten. Maar jullie hadden toch ook niet verwacht dat we Frankrijk even van de mat zouden spelen?"

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP