NOS en NPO maken EK op groot scherm goedkoper: 'Hopen op volle pleinen'

De NOS en NPO verlagen de tarieven voor het uitzenden van het EK op publieke schermen flink. Het wordt ruim 75 procent goedkoper, meldt de NOS in een persbericht. In plaats van 3 euro per verwachte bezoeker, gaan ondernemers nu ongeveer 75 cent per verwachte bezoeker betalen als ze een groot scherm buiten willen plaatsen.

Horecaondernemers schrokken dit EK van de hoge licentiekosten. Kroegen besloten daardoor vaak geen wedstrijden te tonen op een groot scherm in de buitenlucht.

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur bij de NOS Sport: "De NOS vindt het belangrijk dat iedereen van het Nederlands elftal kan genieten. Het EK brengt mensen samen, of dat nu thuis is of op een groot plein. Met deze aanpassingen wordt er een handreiking gedaan richting de horecaondernemers, en we hopen dat er nu volle pleinen zijn tijdens de wedstrijden van Oranje."

Ondernemers poot uitdraaien

Donderdag deed een Kamermeerderheid een moreel appel op de NOS en stichting Videma, die de licentiekosten int. Het initiatief van de VVD kreeg steun van onder meer PVV, BBB, D66 en SP. Indirect heeft de ondernemer al betaald voor de rechten, zo stelde VVD-Kamerlid Arend Kisteman, omdat de NOS wordt betaald uit belastinggeld. "Het EK voetbal is bedoeld om mensen te laten genieten. Niet om ondernemers een poot uit te draaien", zo klonk het.

Dat Videma licenties verstrekt, heeft te maken met de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden. Die zijn in handen van de NOS, die daarover afspraken heeft gemaakt met de Europese voetbalbond UEFA die het EK organiseert. Voor het uitzenden op grote schermen op bijvoorbeeld pleinen of in een tent, is een evenementenlicentie nodig.

ANP