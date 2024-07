Feest voor Oranje of Frankrijk vanavond? Dit land wint volgens wedkantoren

Alsof het EK niet al opwindend genoeg is, maken sommige mensen het nog wat spannender: zij zetten geld in op wedstrijden. De wedkantoren waar je op sport kunt gokken, bepalen - op basis van hun data - wie de grootste kans maakt om te winnen. Wie is bij de wedstrijd Nederland-Frankrijk favoriet? Hart van Nederland vertelt het je.

Vrijdagavond speelt Oranje de tweede groepswedstrijd op het EK in Duitsland. Het Nederlands elftal treft de lastigste ploeg in de poule: Frankrijk. Nederland won zondag met 2-1 van Polen en Frankrijk was een dag later met 1-0 te sterk voor Oostenrijk. Daarmee staan beide ploegen op drie punten. Wie deze wedstrijd wint, is dus verzekerd van een plek bij de laatste zestien landen.

Wie maakt volgens de bookmakers de beste kans? Over zijn de Fransen vanavond licht favoriet. Maar een overwinning voor Nederland of gelijkspel maken ook een goede kans. Bekijk hieronder hoe wedkantoren de winkansen voor Oranje inschatten:

Een overzicht van de odds bij verschillende wedkantoren uit binnen- en buitenland: TOTO - Nederland wint: 3,45 x je inzet – Gelijkspel: 3,30 x je inzet – Frankrijk wint: 2,34 x je inzet

Unibet - Nederland wint: 3,45 x je inzet – Gelijkspel: 3,30 x je inzet – Frankrijk wint: 2,32 x je inzet

BetCity - Nederland wint: 3,30 x je inzet - Gelijkspel: 3,30 x je inzet – Frankrijk wint: 2,28 x je inzet

Bet365 - Nederland wint: 3,30 x je inzet - Gelijkspel: 3,20 x je inzet - Frankrijk wint: 2,30 x je inzet

Circus - Nederland wint: 3,60 x je inzet - Gelijkspel: 3,30 x je inzet - Frankrijk wint: 2,23 x je inzet