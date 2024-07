Prachtige oranje zonsondergang verwacht tijdens EK-kraker tegen Frankrijk

Moeder Natuur lijkt vrijdagavond mee te juichen voor het Nederlands elftal, als zij het opneemt tegen Frankrijk. Tijdens de wedstrijd kleurt de hemel door de zonsondergang geheel toepasselijk oranje, voorspelt meteoroloog Jordi Huirne.

Donderdagavond ging de zonsondergang in ons land gepaard met een prachtige oranje zonsondergang. De kans is groot dat dat fenomeen vrijdagavond weer terugkeert, aldus Huirne. Nederland speelt om 21.00 uur de groepswedstrijd tegen Frankrijk, een van de favorieten op dit EK. Daarmee zorgt de gekleurde zonsondergang voor een even mooi als passend decor bij de EK-kraker.

De zon gaat vrijdagavond in ons land onder rond 22.00 uur. Als je het schouwspel niet wil missen, vergeet rond die tijd dan niet om even op te kijken van je tv-scherm.