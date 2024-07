Alles wat je moet weten over de wedstrijd Nederland-Frankrijk

Vrijdagavond speelt Oranje zijn tweede groepswedstrijd op het EK in Duitsland. Het Nederlands elftal treft de lastigste ploeg in de poule: Frankrijk. Wat kunnen we verwachten van deze wedstrijd? Waar is hij te zien? Hart van Nederland zet het voor je op een rij.

Nederland won zondag met 2-1 van Polen en Frankrijk was een dag later met 1-0 te sterk voor Oostenrijk. Daarmee staan beide ploegen op 3 punten. Wie wint, kan een plek bij de laatste zestien landen niet meer ontgaan.

Neusje voor de goal

Het is nog steeds niet duidelijk of de Franse steraanvaller Kylian Mbappé meedoet bij de WK-finalist. Hij brak maandag tegen Oostenrijk zijn neus en trainde donderdag in het stadion met een gezichtsmasker. Voor Oranje zou zijn afwezigheid goed nieuws zijn: in de EK-kwalificatie scoorde Mbappé in beide duels tegen Nederland twee keer.

Bovendien heeft Frankrijk meer geblesseerden. Oliver Giroud, een van de mogelijke vervangers van Mbappé, had deze week lichte klachten. Ook achterin zijn er zorgen voor de Fransen. Van de vier verdedigers die tegen Oostenrijk in de basis startten, hebben er drie afgelopen week een training moeten overslaan vanwege fysieke ongemakken. Het zou kunnen dat Les Bleus een alternatief moeten zoeken voor Théo Hernández, William Saliba en /of Dayot Upamecano.

Ronald Koeman heeft in ieder geval wel de beschikking over zijn volledige selectie. Brian Brobbey is er na hamstringklachten ook weer bij.

Kijken

Oranje en Frankrijk trappen om 21.00 uur af in een uitverkocht Leipzig Stadium. De geluksvogels die een ticket hebben hoeven slechts de oranje massa te volgen om het stadion te vinden. Voor fans die in Leipzig zijn maar geen kaartje hebben is er een fanzone ingericht. Het feestterrein aan het Wilhelm-Leuschner-Platz, aan de zuidkant van het centrum, is gratis toegankelijk.

Voor thuisblijvers is de wedstrijd te zien op NPO1, VRT1, ARD en BBC1. Of in de lokale oranjegekleurde kroeg natuurlijk. Vergeet ook niet even naar buiten te kijken voor de prachtige oranje zonsondergang.

Hart van Nederland/ANP