Oranje-fans in Leipzig opgeschrikt door windhoos: 'Alles vloog door de lucht!'

Het is de stilte voor de storm tegen Frankrijk, maar in Leipzig is het de stilte ná de storm. Oranje-fans op Duitse campings hebben heftige momenten beleefd. Regen, hagel en zelfs een windhoos hebben een ravage veroorzaakt. Iedereen hield z'n hart vast... en z'n oranjespulletjes.

"We zaten net aan een borreltje", vertelt Oranje-fan Ingrid van Langen aan Hart van Nederland. "Het werd erg donker en toen begon het te regenen en waaien. Er waren immense hagelstenen." Wat volgde was een enorme windhoos. "We zagen om ons heen de bomen omvallen. Er zijn geen gewonden gevallen. Bizar", aldus Ingrid.

De storm heeft zijn sporen achtergelaten op de camping. "Het is hier echt een ravage. Het dak is helemaal afgewaaid van de douche- en wc-gebouwen. Alles vloog door de lucht. Er is ook een boom op een huisje gevallen. Het is echt vreselijk.'

Vrijdag beter weer

Voor het Nederlands elftal blijft het aanstaande vrijdag met de wedstrijd tegen Frankrijk mogelijk ook niet droog. Volgens Weeronline is het in Leipzig wel warm, maar is er wel kans op regen tijdens de wedstrijd.

Vrijdag overdag stijgt het kwik in Leipzig tot 27 graden. 's Avonds trekt de warme lucht weg. De aftrap van het duel is om 21.00 uur, dan is het inmiddels afgekoeld naar ongeveer 19 graden. Er kunnen vrijdag in de loop van de dag geleidelijk regen- en onweersbuien ontstaan, maar er zijn ook zonnige perioden. Vrijdagavond is het bewolkt met af en toe regen.

