Leipzig kleurt een dag voor de clash met Frankrijk al Oranje

De binnenstad van Leipzig kleurt langzaam Oranje. Vele fans van het Nederlands elftal zijn inmiddels in de stad waar het Nederlands elftal vrijdag Frankrijk treft in de tweede groepswedstrijd op het EK.

De KNVB rekent er net als zondag in Hamburg tegen Polen op dat zo'n 40.000 Nederlandse supporters in de speelstad aanwezig zijn. Minimaal 15.000 fans hebben een kaartje bemachtigd voor het EK-duel in het Leipzig Stadium, dat om 21.00 uur begint.

Onderweg naar Leipzig toe wapperden donderdag veel oranje vlaggetjes uit auto's en supportersbussen, zoals die van de Achterhoekse Bofkonten On Tour. De meeste fans verblijven in hotels of gaan na de wedstrijd weer terug.

Oranjefans die woensdag al in Leipzig waren en op een camping verbleven, hadden minder geluk. Het regende lange tijd gedurig. Ook voor vrijdag wordt, na een zonnige ochtend, regen verwacht in de middag.

Nederlandse supporters kunnen vrijdag vanaf 13.00 uur terecht in een speciale Oranje Fanzone op de Wilhelm Leuschner Platz, aan de rand van het centrum van Leipzig. Daar zijn optredens van Yves Berendse, Donnie, Snollebollekes en Mental Theo. Vanaf 17.30 uur wandelen ze vanaf daar in een lange stoet naar het stadion.

Supporters zonder kaartje kunnen de wedstrijd tegen Frankrijk in Leipzig bekijken op de EURO2024 Fanzone van de UEFA aan de Augustusplatz. Het Leipzig Stadium biedt plaats aan ruim 42.000 toeschouwers.