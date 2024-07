Nathan Aké en Ronald Koeman over Ruud Gullit-look: 'Geen groot probleem van maken'

Oranje-international Nathan Aké en bondscoach Ronald Koeman snappen niet waarom mensen verontwaardigd reageerden op de Nederlandse fans die zondag tijdens de EK-wedstrijd tegen Polen in Hamburg als Ruud Gullit verkleed op de tribune zaten. Een groepje mannen had zich zwart geschminkt en een pruik met dreadlocks opgedaan.

"Ik vind het niet zo'n probleem, ik vind die reacties te ver gaan", zei Aké. "Gullit heeft zelf ook aangegeven een eer te vinden. We moeten er geen groot probleem van maken."

Koeman was duidelijk: "Ik ben er klaar mee. Ik ben het helemaal eens met Nathan."

Blackface

Het groepje Oranjefans lag onder vuur nadat ze tijdens de EK-wedstrijd tegen Polen verkleed als Ruud Gullit in het stadion verschenen. De mannen met het EK-shirt uit 1988 waren geschminkt en droegen een rastapruik.

Met name die geschminkte gezichten zorgen voor ophef. In het buitenland wordt de verkleedpartij namelijk geassocieerd met 'blackface', het zwart maken van het gezicht om een zwart persoon uit te beelden. Dat ligt, vooral in het buitenland, erg gevoelig.

'Mooie actie'

In een interview met De Telegraaf liet Humberto Tan weten meteen contact te hebben gezocht met Ruud Gullit zelf. "Ruud zei meteen toen hij het zag: ik voel me eigenlijk best vereerd", verklapt Tan. "Hij vindt het een hele mooie actie. Hij zei: 'Ze zijn me niet vergeten!'", zegt Tan. "Het is eigenlijk een herinnering aan een van de eerste prijzen die hij gewonnen heeft als voetballer. En het is ook met die bedoelingen gedaan."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP