Oranje-gekte in Broekland: bijna hele dorp doet mee met EK-pool

Een enorme houten wisselbeker in de voortuin van de dagwinnaar, met een megafoon door het dorp om op te roepen mee te doen: in Broekland maken ze serieus werk van hun EK-pool. En met succes.

Want maar liefst twee derde van de inwoners, 800 van de 1200, doet inmiddels mee! Bijna iedereen is dus op en top in oranjestemming, daar in het Overijsselse dorp. Berry Broekhof is een van de drijvende krachten achter de pool en loopt ook al een tijdje mee. "We doen dit al sinds 2006, maar al die aandacht overvalt ons nu een beetje. Heel leuk!"

Wisseltrofee

Broeklander Broekhof is er nu iedere dag druk mee, samen met zijn kompanen en medeorganisatoren Stephan Bouwhuis, Jan In 't Veld en Marcel Hemels. Berry zorgt er bijvoorbeeld iedere dag voor dat er een grote houten wisseltrofee voor de deur van de dagwinnaar komt te staan. "Vandaag staat hij toevallig op dezelfde plek, de winnaar van gisteren is ook die van vandaag. Het leeft, we hebben een goede kern hier in Broekland."

Iedereen heeft een klein bedrag moeten inleggen. Dus er valt een mooie prijs te winnen voor wie uiteindelijk bovenaan staat, net als voor de nummers twee tot en met vijf.