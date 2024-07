Hierom kan Mbappé (beter) niet spelen, ook niet met beschermend masker

Speelt Kylian Mbappé vrijdag wel of niet met Frankrijk tegen het Nederlands elftal op het EK? De Franse sterspeler kampt met een gebroken neus die hij maandagavond opliep tegen Oostenrijk en moet voor de rest van het toernooi waarschijnlijk een beschermend masker dragen. Volgens de Franse televisiezender Canal+ zal de aanvaller de wedstrijd tegen Oranje van vrijdag aan zich voorbij moeten laten gaan. Maar is dat wel nodig? Philippe Diallo, de voorzitter van de Franse voetbalbond, heeft verklaard dat er een speciaal masker wordt gemaakt waarmee Mbappé kan spelen. "Een operatie is niet nodig", aldus Diallo. Hij gaf aan dat Mbappé nog enige tijd medische verzorging nodig heeft. De speler zelf reageerde optimistisch op sociale media: "Ideeën voor maskers?" schreef hij met een smiley erbij.

'Kans op nieuwe breuk stukje groter'

Maar zo'n masker is niet ideaal, weet kno-arts Dennis Kox. "De bloeding verandert iedere dag een beetje. De zwelling neem toe en neemt daarna weer af. Het is daarom op het moment van spelen daarom misschien niet goed op maat," legt hij uit. Daardoor neemt ook de kans op een nieuw ongeluk toe. "Als het niet lekker zit, dan is de kans dat de neus opnieuw breekt een stukje groter."

Daarnaast heeft het dragen van een masker andere nadelen. "Sowieso zit het masker strak op je gezicht. Je gaat eronder transpireren, dus je huid gaat irriteren en je zichtveld wordt er een beetje door belemmerd. Als er een rand om je ogen heen komt, zie je als voetballer nét iets anders dan je gewend bent."

'Niet zonder risico'

Of Mbappé besluit mee te spelen, hangt ook af van hoeveel risico hij wil nemen, zegt Kox. "Gemiddeld duurt het een week of zes voordat het goed is hersteld. De vraag is: hoe belangrijk is het sportevenement waar je aan mee wil doen? Hoeveel risico neem je als speler om je gezondheid op het spel te zetten?"

Hij adviseert Mbappé om zijn gezondheid voorop te stellen en zijn neus de tijd te geven om te herstellen. "Geef je neus de tijd om te herstellen. Het is goed om de eerste dagen even af te wachten. Hoe gaat het herstel, hoe is het qua pijn? En hoe zit het tussen de oren? Als je een kopbal wil doen, maar je bent bang dat je neus weer breekt, dan ga je niet lekker een duel in. Dan kan je beter trainen met de nieuwe situatie en kijken hoe je vol gas kunt geven", aldus Kox.

"Maar hij heeft een bepaald beroep waarin de tijd er niet is. Dan moet je gaan nadenken: wat is wijsheid? Als hij heel graag wil, kan het. Maar het is niet zonder risico."