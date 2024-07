Franse media: Mbappé mist EK-wedstrijd tegen Nederland

De Franse sterspeler Kylian Mbappé speelt vrijdagavond tóch niet mee in de groepswedstrijd tegen Nederland. Dat schrijft het AD op basis van de Franse krant L'Équipe.

De Franse sterspeler kampt met een gebroken neus die hij maandagavond opliep tegen Oostenrijk en moet voor de rest van het toernooi waarschijnlijk een beschermend masker dragen.

Bondscoach Didier Deschamps was direct na de wedstrijd al niet al te optimistisch. "Zijn neus is een puinhoop. Het is voor ons een smet op de avond", zei de coach. "Het is geen kleinigheid, ik hoop dat hij niet te lang uitgeschakeld is. Het Franse team zal altijd sterker zijn met Kylian erbij."

Masker afgekeurd

Deze week was het onduidelijk of Mbappé het veld zou betreden. Donderdag trainde hij met een gezichtsmasker, voorzien van de Franse nationale vlag. Maar die bleek in strijd met de reglementen van de UEFA. "Medische uitrusting die op het speelveld wordt gedragen, moet één kleur hebben en mag niet met een team of fabrikant worden geïdentificeerd", valt te lezen in de reglementen van de UEFA.

Op de bank

Voor de training liet de bondscoach zich positief uit over het herstel van Mbappé. Of hij vrijdag ook echt zou gaan voetballen, liet de bondscoach in het midden. Maar volgens L'Équipe start Mbappé vrijdagavond dus toch op de bank tegen Oranje.

Nederland won zondag met 2-1 van Polen en Frankrijk was een dag later met 1-0 te sterk voor Oostenrijk. Als Oranje de Fransen verslaat en Polen wint van Oostenrijk of speelt gelijk, is Nederland door naar de laatste zestien landen.

ANP