ZIEN Indrukwekkende Oranje-mars naar stadion Leipzig

Duizenden supporters van het Nederlands elftal zijn gezamenlijk op weg naar het Leipzig Stadium, waar Oranje vanaf 21.00 uur tegen Frankrijk speelt op het EK. Ze zijn vertrokken vanaf de Wilhelm Leuschner Platz, het plein waar de Oranje Fanzone is ingericht. De fans lopen achter een dubbeldekkerbus, op het ritme van Nederlandse smartlappen die uit speakers schallen.

De honderden meters lange Oranjestoet trekt veel aandacht van inwoners van Leipzig en media uit binnen- en buitenland. De fans lopen niet alleen vooruit. Ze springen van rechts naar links als een bekende meezinger van de Snollebollekes wordt gedraaid. Het is ongeveer een uurtje lopen naar het stadion waar RB Leipzig alle thuisduels speelt.

Wolkbreuk zorgde voor problemen

Supporters van het Nederlands elftal konden pas om 16.00 uur terecht in de Oranje Fanzone in Leipzig. De KNVB kreeg niet eerder toestemming van de Duitse autoriteiten om het supportersfeest te starten. De Oranje Fanzone zou oorspronkelijk om 13.00 uur opengaan. Meteorologen hadden echter zware buien voorspeld, mogelijk met onweer en hagel, tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Een wolkbreuk rond 15.30 uur zorgde uiteindelijk voor wateroverlast in de Duitse stad. Maar onweer bleef uit.

Opwarming

"En Mbappé, die doet niet mee", zongen Nederlandse fans herhaaldelijk in het centrum van Leipzig. De sterspeler van Frankrijk heeft afgelopen maandag zijn neus gebroken tijdens het EK-duel met Oostenrijk. Het is nog niet bekend of hij met een gezichtsmasker aan de aftrap verschijnt van het duel met het Nederlands elftal.

De KNVB schat dat er 40.000 fans van het Nederlands elftal in Leipzig zijn. Zeker 15.000 fans hebben een kaartje voor de wedstrijd tegen Frankrijk.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP