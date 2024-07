Dit was de sterspeler van de wedstrijd Nederland - Frankrijk, vinden Nederlanders

Nederland is wakker geworden met gemengde gevoelens over de wedstrijd Nederland - Frankrijk (0-0) vrijdagavond. Het enige doelpunt dat er viel – gemaakt door Xavi Simons – werd afgekeurd. Simons werd daarmee de veelbesproken man van de wedstrijd, maar een andere speler viel misschien nog meer op.

Nederlandse fans hebben Bart Verbruggen namelijk gekozen als de beste speler van de groepswedstrijd tegen Frankrijk. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel. Maar liefst 40 procent van de deelnemers aan het panel verkoos de doelman als beste speler van de wedstrijd. Hij zorgde ervoor dat de tegenstander er geen een bal in kreeg, waardoor het bij een gelijkspel van 0-0 bleef.

Dit is volgens de deelnemers aan het panel de top 10 van beste spelers van Oranje in de wedstrijd Nederland - Frankrijk: Bart Verbruggen (40 procent) Xavi Simons (9 procent) Cody Gakpo (8 procent) Virgil van Dijk (7 procent) Jerdy Schouten (4 procent) Nathan Aké (4 procent) Stephan de Vrij (3 procent) Jeremie Frimpong (3 procent) Wout Weghorst (3 procent) Tijjani Reijnders (2 procent)

Vertrouwen daalt

Dat Nederland kampioen wordt op het EK, geloven steeds minder mensen. Maar 17 procent denkt dat we er met de beker vandoor zullen gaan. Hiervoor schommelde dat cijfer tussen de 18 en 21 procent. Nederlanders geven Oranje nu een algemeen rapportcijfer van 6,5. Ook hier is een kleine daling te zien: na de wedstrijd tegen Polen was dit nog een 6,8.

'Een jongensdroom die uitkomt'

Begin deze maand kreeg de Verbruggen van bondscoach Ronald Koeman te horen dat hij de eerste doelman van Oranje is tijdens dit EK. "Ik heb geen dansje gemaakt en ook niet op een tafel gestaan, maar ik had wel een grijns van oor tot oor", vertelde de jonge keeper toen.

In oktober vorig jaar debuteerde Verbruggen in het Nederlands elftal tijdens de EK-kwalificatie tegen Frankrijk. Hij maakte toen al indruk op bondscoach Ronald Koeman. Het EK-avontuur kwam voor hem dan ook niet helemaal als een verrassing. "Het is wel supermooi om het bevestigd te krijgen. Het is een jongensdroom die uitkomt."