Opstelling bekend! Koeman zet nieuwe naam in basis bij wedstrijd tegen Frankrijk

De opstelling van het Nederlands elftal voor de EK-wedstrijd tegen Frankrijk is bekend. Jeremie Frimpong staat vrijdagavond voor het eerst in de basis bij Oranje. Daardoor blijft Joey Veerman op bank.

Frimpong ging in 2022 al mee naar het WK in Qatar, maar kwam uiteindelijk niet in actie. Frimpong speelt vrijdagavond als rechtsbuiten. Afgelopen zondag stond daar Xavi Simons tegen Polen op die plek opgesteld. Simons verhuist naar de nummer 10-positie, waar Tijjani Reijnders eerder speelde. Reijnders schuift naar achteren en neemt plaats naast Jerdy Schouten. Hierdoor valt Joey Veerman buiten de basisopstelling.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Frimpong, Simons, Gakpo; Depay.

Frimpong wordt als verreweg het grootste nieuwe Oranje-talent gezien, denken de voetbalfans. Van de Hart van Nederland-panelleden die het EK volgen verwacht 21 procent dat de verdediger de grootste verrassing van het Nederlands elftal wordt, op ruime afstand gevolgd door keeper Bart Verbruggen met slechts 4 procent.

Frankrijk zonder Mbappé

De Fransen moeten vrijdagavond zonder sterspeler Mbappé starten. Bondscoach Didier Deschamps zet zijn sterspeler, die maandag zijn neus brak in het eerste duel met Oostenrijk, op de reservebank in Leipzig.

Opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, M. Thuram.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Hart van Nederland/ANP