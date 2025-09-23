WK-held Tim Krul (37) beëindigt voetballoopbaan

Tim Krul hangt zijn keepershandschoenen aan de wilgen. De 37-jarige doelman zet na een punt achter zijn voetbalcarrière, deelt hij op sociale media.

Krul kwam vijftien keer voor het Nederlands elftal uit. Tijdens het WK van 2014 in Brazilië bracht toenmalig bondscoach Louis van Gaal in de kwartfinale tegen Costa Rica de Hagenaar in het veld voor de strafschoppenserie, ten koste van Jasper Cillessen. Krul stopte twee penalty's, waardoor Oranje zich voor de halve finale plaatste.

Droom waargemaakt

Krul vertrok al op jonge leeftijd naar Newcastle United, waarna hij op huurbasis uitkwam voor Falkirk, Carlisle United, Ajax en AZ. Daarna keepte Krul nog bij Brighton & Hove Albion, Norwich City en Luton Town. Met die laatste club degradeerde Krul vorig jaar mei uit de Premier League.

"Ik heb echt de droom die ik als jonge jongen had waargemaakt. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk en zal de herinneringen die ik op het veld heb gemaakt altijd koesteren. Op naar nieuwe avonturen buiten het veld", schrijft Krul.

