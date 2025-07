ESPN: 'Loting WK voetbal op 5 december in Las Vegas'

De loting voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar staat gepland voor 5 december in Las Vegas. Dat meldt sportzender ESPN, die zich baseert op meerdere bronnen. Als locatie wordt de hypermoderne concertzaal Sphere genoemd, een opvallende keuze in het hart van de gokstad.

De wereldvoetbalbond FIFA wil het nieuws vooralsnog niet bevestigen. "We komen te zijner tijd met een datum en locatie voor de loting," laat een woordvoerder weten aan het Duitse persbureau dpa.

Het WK van 2026 wordt gehouden in drie landen: de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het openingsduel staat gepland voor 11 juni in Mexico-Stad, terwijl de finale op 19 juli wordt gespeeld in East Rutherford, vlak bij New York.

Nederland moet zich nog kwalificeren

In totaal doen er 48 landen mee aan het toernooi. Naast de drie organiserende landen hebben inmiddels ook tien andere landen zich geplaatst. Nederland is daar nog niet bij, maar heeft in de kwalificatie een goede uitgangspositie.

Tijdens de loting in december zullen zes plekken nog openstaan. Die worden pas in maart verdeeld tijdens play-offs, waarbij ook vier Europese landen nog een laatste kans krijgen om zich te kwalificeren.