Recordgoals Depay helpen fris Oranje naar monsterzege op Malta (8-0)

Het Nederlands elftal heeft de thuiswedstrijd tegen Malta in de WK-kwalificatie met groot verschil gewonnen. Oranje zegevierde met 8-0 in de Euroborg in Groningen.

Memphis Depay maakte de eerste twee doelpunten van Nederland. Hij is op gelijke hoogte gekomen met Robin van Persie, de topscorer aller tijden die na vijftig doelpunten afscheid nam van Oranje. Virgil van Dijk scoorde ook in de stad waar hij zijn loopbaan als prof begon. Hij tekende in de twintigste minuut voor 3-0.

Of Robin van Persie voor deze wedstrijd al wel eens aan Memphis Depay had gevraagd om te stoppen met scoren? In bovenstaande video geeft Depay het antwoord.

Xavi Simons maakte in de 61e minuut het vierde doelpunt van Oranje. Donyell Malen, ingevallen voor Depay, en Noa Lang schoten de thuisploeg naar 6-0. Malen maakte ook het zevende doelpunt voor de ploeg van Ronald Koeman, die voor de vijftigste keer als bondscoach op de bank zat. Micky van de Ven bepaalde in de slotfase de eindstand.

