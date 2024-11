Deze tegenstanders ontloopt Oranje bij de WK-kwalificatie 2026

Het Nederlands elftal krijgt in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2026 niet te maken met België en Engeland. Beide landen kregen, net als Oostenrijk en Zwitserland, op basis van de wereldranglijst een plaats in pot 1 bij de loting die op vrijdag 13 december plaatsvindt.

De 100.000 Oranje-fans die naar Dortmund waren afgereisd voor de halve finale tegen Engeland keerden na de uitschakeling van Oranje op het EK teleurgesteld naar huis, zo is te zien in bovenstaande video.

Eerder was al bekend dat de acht kwartfinalisten in de Nations League een beschermde status hebben en elkaar ontlopen. Dat gaat naast Oranje om Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Kroatië en Denemarken, die eveneens in pot 1 zitten.

De andere Europese landen die een gooi doen naar deelname aan het toernooi dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden, zijn verdeeld over de potten 2 tot en met 5. De WK-kwalificatie vindt plaats tussen maart en oktober 2025.

ANP