Koeman maakt selectie bekend: Frenkie De Jong keert na maanden terug bij Oranje

Frenkie de Jong keert na maanden van blessureleed terug in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft de middenvelder opgenomen in zijn definitieve selectie van 25 spelers voor de aankomende Nations League-wedstrijden later deze maand.

De 27-jarige De Jong was aanvankelijk niet opgenomen in de voorselectie van Koeman, maar zijn sterke optreden bij zijn club leverde hem alsnog een plek op. Eind vorige maand won FC Barcelona overtuigend met 4-0 van aartsrivaal Real Madrid.

De 100.000 Oranje-fans die naar Dortmund waren afgereisd voor de halve finale tegen Engeland keerden na de uitschakeling van Oranje op het EK teleurgesteld naar huis, zo is te zien in bovenstaande video.

Jaar geleden

De laatste keer dat De Jong in actie kwam voor Oranje was op 10 september vorig jaar, toen Nederland met 2-1 won van Ierland. De middenvelder, die ook het EK moest missen, was lange tijd uitgeschakeld door een enkelblessure.

Aanvallers Noa Lang en Justin Kluivert maken eveneens deel uit van de definitieve selectie, net als Sparta-doelman Nick Olij en Ajax-verdediger Devyne Rensch. Ook Teun Koopmeiners keert terug na een blessure.

Memphis Depay

Koeman heeft ervoor gekozen om Memphis Depay, momenteel spelend in Brazilië, nog niet op te roepen voor het Nederlands elftal. Ook Nathan Aké, die dinsdag weer bij de selectie van Manchester City zat, ontbreekt. Kenneth Taylor zat wel in de voorselectie, maar is afgevallen. Jerdy Schouten, Joey Veerman, Micky van de Ven, Xavi Simons en Lutsharel Geertruida zijn geblesseerd.

Oranje sluit de groepsfase van de Nations League op zaterdag 16 november af met een thuiswedstrijd tegen Hongarije en speelt drie dagen later een uitwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Nederland staat momenteel tweede in de groep, net als Hongarije, beide met 5 punten. De top twee van de groep plaatst zich voor de volgende ronde van de Nations League.

De hele selectie van Oranje Brian Brobbey (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth ),Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (PSV), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Devyne Rensch (Ajax), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Ajax), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) en Joshua Zirkzee (Manchester United).

Koeman zal maandag zijn keuze toelichten tijdens een persconferentie.

