Koeman blijft bondscoach tot en met WK2026: 'Ze kunnen niet meer van me af'

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal verwacht dat hij zijn tot en met het WK van 2026 doorlopende contract bij de KNVB kan uitdienen. "Volgens mij kunnen ze niet meer van me af", grapte hij tijdens een gesprek met enkele vaste volgers van Oranje in Wolfsburg.

Koeman heeft een doorlopend contract, met daarin een clausule dat de bond bij een tegenvallend EK afscheid van hem kan nemen. Sinds Oranje de achtste finale heeft overleefd, is die optie niet meer te lichten.

Woensdag staat Koeman met Oranje tegenover Engeland in de halve finale van het EK. Zo heeft de bondscoach waarschijnlijk ruimschoots aan de doelstellingen van de KNVB voldaan, al zal hij de prestaties op de Europese eindronde nog wel evalueren met Nigel de Jong, de directeur topvoetbal van de nationale voetbalbond.

Nieuw middenveld

De bondscoach is positief over de toekomst van het Nederlands elftal, dat zich zonder geblesseerde middenvelders als Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Mats Wieffer en Quinten Timber toch voor de halve finales heeft geplaatst. "Mijn middenveld had er anders uitgezien als ze hier waren geweest", aldus Koeman. "Maar nu zie ik bijvoorbeeld Jerdy Schouten opstaan."

Vlak voor het EK werd bekend dat Bartina Koeman, de vrouw van de bondscoach, aan chronische borstkanker lijdt. Maar dat is voor de trainer van Oranje geen belemmering om aan te blijven als bondscoach. "Ze wordt behandeld, maar alles is onder controle."

Hart van Nederland/ANP