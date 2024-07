Koeman na verlies Oranje: voetbal gaat kapot met zulke beslissingen van de VAR

Bondscoach Ronald Koeman begrijpt niet waarom scheidsrechter Felix Zwayer een strafschop toekende nadat Denzel Dumfries zijn tegenstander Harry Kane licht had geraakt in de halve finale tussen het Nederlands elftal en Engeland op het EK (1-2).

Zwayer floot aanvankelijk niet voor een strafschop, maar werd door de videoscheidsrechter naar de kant geroepen. Vervolgens wees hij toch naar de stip. Kane benutte de strafschop (1-1) en de ingevallen Ollie Watkins schoot Nederland in de negentigste minuut uit het toernooi.

'Geen strafschop'

"Ik vond het geen strafschop", zei Koeman. "Dit was echt weer zo'n beslissing van de VAR. Wat moet je doen als verdediger? Denzel probeert de bal te blokken en Kane schiet en raakt dan met zijn schoen de schoen van Dumfries. Voetbal gaat echt kapot door zulke beslissingen van een videoscheidsrechter."

De spelers van Oranje ergerden zich in de tweede helft herhaaldelijk aan arbiter Zwayer. "Ik begrijp dat wel", zei Koeman. "Hij floot voor dingen waarvoor in de Premier League niet wordt gefloten. Maar daardoor hebben we niet verloren. Engeland speelde voor rust heel goed en maakte in de slotfase een mooie treffer."

ANP